Επικεφαλής Google DeepMind: Ο κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως εκείνος της κλιματικής κρίσης Τεχνολογία 15:55, 24.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένα ισοδύναμο όπως το Cern για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης