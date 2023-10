Κλιματική αλλαγή: Νέο ρεκόρ στην άνοδο θερμοκρασίας - 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για το 1/3 των ημερών του 2023 Περιβάλλον 17:51, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το 2023 αποτελεί την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί, ενώ το 2024 αναμένεται να την ξεπεράσει