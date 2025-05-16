Epic Games: Καταγγέλλει Apple ότι μπλοκάρει το παιχνίδι Fortnite σε ΗΠΑ και ΕΕ

Η εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών Epic Games ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Apple έχει μπλοκάρει το θρυλικό βιντεοπαιχνίδι της Fortnite στο ψηφιακό κατάστημά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ψηφιακό της κατάστημα στις ΗΠΑ.

Το Fortnite στο iOS θα είναι εκτός σύνδεσης παγκοσμίως μέχρι η Apple να το ξεμπλοκάρει, δήλωσε δε, η Epic Games.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του δημοφιλέστατου βιντεοπαιχνιδιού έχει επίσης κατηγορήσει τη Google, θυγατρική της Alphabet και μεταξύ άλλων δημιουργό του λειτουργικού συστήματος Android, και τη Samsung, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων Android στον κόσμο, για εναρμονισμένες πρακτικές ώστε το ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών Play της Google να μην αντιμετωπίζει ανταγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

