Μια κολοσσιαία ηλιακή έκρηξη σε σχήμα «φτερού πουλιού» διέσχισε την Τρίτη το βόρειο ημισφαίριο του Ήλιου, εκτοξεύοντας πλάσμα υψηλής θερμοκρασίας σε απόσταση μεγαλύτερη από το διπλάσιο της απόστασης Γης–Σελήνης και τώρα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι μέρος της θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη την Παρασκευή.

Το ηλιακό νήμα που εκτοξεύτηκε είχε μήκος άνω των 600.000 μιλίων (περίπου ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα), δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο της απόστασης μεταξύ Γης και Σελήνης.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο κυνηγός σέλας Γιούρε Ατανάκοφ προέβλεψε ότι η πλήρης ισχύς αυτής της έκρηξης θα μπορούσε να προκαλέσει μια σοβαρή ή ακόμα και ακραία γεωμαγνητική καταιγίδα, το υψηλότερο επίπεδο στις επίσημες κλίμακες αξιολόγησης.

Εντυπωσιακό βίντεο που κατέγραψαν οι δορυφόροι της NASA δείχνει τη στιγμή που νήματα πλάσματος, 75 φορές μεγαλύτερα από τη Γη, αποκολλώνται από τον Ήλιοκαι σχηματίζουν ένα ζεύγος εντυπωσιακών "φτερών".

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού εκτοξεύτηκε από τον βόρειο πόλο του Ήλιου, οπότε το μεγαλύτερο μέρος θα παρακάμψει τη Γη. Ωστόσο, οι αστρονόμοι λένε ότι η Γη πιθανότατα θα δεχτεί ένα ελαφρύ "χτύπημα" από το πέρασμα της καταιγίδας.

Τα ηλιακά νήματα είναι πυκνές κορδέλες από ψυχρότερο ηλιακό πλάσμα, που αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου, τις οποίες συγκρατούν ισχυρά μαγνητικά πεδία.

Όταν αυτά τα μαγνητικά πεδία γίνονται ασταθή, μπορεί να απελευθερώσουν τα νήματα με βίαιες εκρήξεις.

Ο Τζέικ Φόστερ, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, εξήγησε ότι «κύματα πλάσματος υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να αναδυθούν από την επιφάνεια του Ήλιου, ακολουθώντας τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου του, και σε ορισμένες περιπτώσεις αποσπώνται και εκτοξεύονται στο Διάστημα με μεγάλη ταχύτητα».

Ορισμένες φορές, το φαινόμενο αυτό πυροδοτεί μια στεμματική εκτίναξη μάζας (coronal mass ejection – CME), δηλαδή την εκτόξευση ενός τεράστιου νέφους πλάσματος και παγιδευμένων μαγνητικών πεδίων από το ηλιακό στέμμα προς το Διάστημα.

Η άφιξη τέτοιων στεμματικών εκτινάξεων μάζας στη Γη μπορεί να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες, οδηγώντας σε ενίσχυση του βόρειου σέλαος και πιθανές διαταραχές σε δορυφορικά και ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα.

Στην ηλιακή της πρόγνωση, η φυσικός του διαστημικού καιρού Δρ. Ταμίθα Σκοφ ανέφερε μια «τεράστια εκτόξευση διπλού νήματος που θα μπορούσε να δώσει στη Γη ένα απροσδόκητο πλήγμα».

Όταν μια έκρηξη νήματος διαφεύγει από την επιφάνεια του Ήλιου, αφήνει πίσω της μια ψυχρή «ουλή», η οποία εμφανίζεται ως σκοτεινή περιοχή στις εικόνες των ηλιακών καμερών.

Αν και αρχικά φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης κατευθύνθηκε προς τον βορρά, μακριά από τη Γη, τα ίχνη που άφησε υποδεικνύουν ότι μέρος της ενδέχεται να έχει κατεύθυνση προς τον πλανήτη μας.

Η Δρ Σκοβ ανέφερε: «Θα πίστευε κανείς ότι αυτό κινείται απλώς προς τον βορρά. Όμως, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, η ουλή που άφησε αυτή η έκρηξη καθώς αποκολλήθηκε από τον Ήλιο μάς κάνει να σκεφτόμαστε ότι ίσως ένα μέρος της έχει κατεύθυνση προς τη Γη».

Θεωρείται πιθανό ότι μέρος της στεμματικής εκτίναξης μάζας ή του "απόηχου" της θα χτυπήσει τη Γη την Παρασκευή, προκαλώντας μια μικρής έντασης γεωμαγνητική καταιγίδα με παρατεταμένα φαινόμενα για μερικές ημέρες.

Ο αστρονόμος Φόστερ εξηγεί ότι «αυτές οι εκρήξεις είναι τεράστιες συγκεντρώσεις ηλιακών σωματιδίων υψηλής ενέργειας, επομένως όταν φτάνουν στην ατμόσφαιρα της Γης, μπορούν να προκαλέσουν διάφορα φαινόμενα».

Αν έχουν αρκετή ενέργεια, μπορεί να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες προσωρινά μπλοκάρουν τις ραδιοεπικοινωνίες και τη δορυφορική πλοήγηση σε ορισμένες περιοχές.

«Στο πιο σοβαρό αντίκτυπο, τέτοιου είδους ηλιακές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στις ηλεκτρικές υποδομές, με αποτέλεσμα βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στις σιδηροδρομικές γραμμές, και ενδεχομένως ακόμη και πυρκαγιές από ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Πιθανές επιπτώσεις μιας ακραίας ηλιακής καταιγίδας στη Γη

Καθώς τα φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο φτάνουν στη Γη, καθοδηγούνται προς τις πολικές περιοχές από το ισχυρό γεωμαγνητικό πεδίο του πλανήτη.

Εκεί, συγκρούονται με μόρια αζώτου και οξυγόνου στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μεταφέροντάς τους ενέργεια και προκαλώντας τα να εκπέμπουν φως, το φαινόμενο που παρατηρούμε ως σέλας (aurora).

Το μαγνητικό πεδίο της Γης παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη ροή αυτών των φορτισμένων σωματιδίων, γι' αυτό και το σέλας είναι συνήθως ορατό μόνο κοντά στους μαγνητικούς πόλους, όπου οι γραμμές του πεδίου συγκλίνουν και επιτρέπουν στα σωματίδια να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα.

Αν και η δρ Ταμίθα Σκοβ εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 20% να εκδηλωθεί μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, οι προβλέψεις για έντονη γεωμαγνητική δραστηριότητα παραμένουν χαμηλές.

Ο Στίβεν Ντίξον, εκπρόσωπος του Μετεωρολογικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), δήλωσε στη MailOnline ότι «μια στεμματική εκτίναξη μάζας ενδέχεται να πλήξει οριακά τη Γη αργότερα σήμερα την Πέμπτη και θα μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση σέλαος στη βόρεια Σκωτία, αν και η το ενδεχόμενο παραμένει χαμηλό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.