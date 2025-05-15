Bloomberg: Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία πιέζουν για επιβολή ηλικιακών ορίων στα κοινωνικά δίκτυα

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα πιέζουν για υποχρεωτικούς ηλικιακούς περιορισμούς για τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του Facebook της Meta Platforms και του X (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg.

Οι υπουργοί ψηφιακών υπηρεσιών των τριών χωρών συντονίζονται σχετικά με την πρόταση ενόψει της συνάντησης με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους στις 6 Ιουνίου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν υποχρεωτική την ενσωμάτωση τεχνολογίας επαλήθευσης της ηλικίας σε κάθε συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη γαλλική τηλεόραση. «Έχει αποδειχθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι σαφώς μέρος της αιτίας του πόνου και των προβλημάτων ψυχικής υγείας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να επιβάλουν περιορισμούς στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω αυξανόμενων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία ιδίως των νέων. Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία ενέκρινε πέρυσι κατώτατο όριο ηλικίας 16 ετών για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η «έλλειψη κατάλληλων και ευρέως διαδεδομένων μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας» σημαίνει ότι τα όρια αυτά είναι δύσκολο να επιβληθούν στην πράξη, υποστηρίζουν οι τρεις χώρες σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μια τέτοια κίνηση είναι πιθανό να τις φέρει σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει συνάψει στενή συμμαχία με δισεκατομμυριούχους του κλάδου της τεχνολογίας, όπως ο Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, καθώς αγωνίζονται κατά των αυστηρότερων ρυθμιστικών κανόνων στην ΕΕ.

Η Κομισιόν και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται ήδη σε πιλοτικά προγράμματα για την ενίσχυση του γονικού ελέγχου και της επαλήθευσης της ηλικίας, αλλά οι διαφορές μεταξύ των κανονισμών στα κράτη μέλη της ΕΕ και η εύκολη πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα εκτός του μπλοκ δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους.

Η πρόταση κάνει λόγο επίσης για περιορισμούς στα «εθιστικά» χαρακτηριστικά, όπως τα αναδυόμενα παράθυρα, το εξατομικευμένο περιεχόμενο ή τα βίντεο που αναπαράγονται αυτόματα.

«Μία πραγματική ταυτότητα για κάθε χρήστη κοινωνικού δικτύου - αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε πραγματικά ότι οι ανήλικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του τον Φεβρουάριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου περιέγραψε τα κοινωνικά δίκτυα «ως έναν πόρο για την ανθρωπότητα όπως οι ωκεανοί» που πρέπει να προστατευθεί.

