Ο πρώτος σκύλος ρομπότ στην Κίνα έχει ριχτεί ήδη στη δουλειά και συγκεκριμένα στα τελωνεία της χώρας. Χρησιμοποιείται στον τερματικό σταθμό εμπορευμάτων Pearl River στην περιοχή Gaoming και στο λιμάνι Beijiao στην περιοχή Shunde, Foshan, στην επαρχία Guangdong της νότιας Κίνας, με στόχο την ανίχνευση ακτινοβολίας.

Το μήκος του είναι 65 εκατοστά. Διαθέτει πέντε αισθητήρες και λειτουργικές μονάδες με σκοπό την ανίχνευση ακτινοβολίας, αερίων, την παρακολούθηση βίντεο, της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Είναι εξοπλισμένος με οπτικοακουστική κάμερα και είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες όπως ανίχνευση ακτινοβολίας, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, αυτόνομη παρακολούθηση και φόρτωση δειγμάτων ώστε να βοηθά τους τελωνειακούς υπαλλήλους σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις εποπτείας.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως τον ρομποτικό σκύλο από ασφαλή απόσταση για να διεξάγουν επικίνδυνες εργασίες ανίχνευσης, όπως επιθεωρήσεις ραδιενεργού φορτίου και ελέγχους ασφαλείας σε περιορισμένο χώρο.

Πηγή: skai.gr

