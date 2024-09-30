Epic Games: Προσφεύγει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ κατά της Google και της Samsung

Επική σύγκρουση. Η κατασκευάστρια εταιρεία του δημοφιλέστατου βιντεοπαιχνιδιού «Fortnite» Epic Games κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Google, θυγατρική της Alphabet και μεταξύ άλλων δημιουργό του λειτουργικού συστήματος Android, και τη Samsung, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων Android στον κόσμο, για εναρμονισμένες πρακτικές ώστε το ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών Play της Google να μην αντιμετωπίζει ανταγωνισμό.



Η Epic είπε ότι θα καταθέσει μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια υποστηρίζοντας ότι μια λειτουργία ασφαλείας smartphone της Samsung που ονομάζεται «Auto Blocker» (Εργαλείο αυτόματου αποκλεισμού) έχει στην πραγματικότητα ως σκοπό να αποτρέψει τους χρήστες από τη λήψη εφαρμογών Android από άλλες πηγές εκτός από το Play store ή το Samsung Galaxy store.

Η Samsung και η Google παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ μειώνοντας τις επιλογές των καταναλωτών και αποτρέποντας τον ανταγωνισμό που θα καθιστούσε τις εφαρμογές λιγότερο ακριβές, δήλωσε η Epic.Η εταιρεία ψηφιακών παιχνιδιών επιμένει ότι το Auto Blocker της Samsung σχεδιάστηκε για να αμβλύνει τον αντίκτυπο μιας ετυμηγορίας των ΗΠΑ που κέρδισε η Epic εναντίον της Google τον Δεκέμβριο του 2023, η οποία αναμένεται να αναγκάσει την εταιρεία να διευκολύνει την απόκτηση εφαρμογών από άλλες πηγές (sideloading).Η Epic είπε ότι «θα θέσει επίσης τις ανησυχίες της για τον ανταγωνισμό με τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση », οι οποίες εξετάζει εδώ και καιρό τις επιχειρηματικές πρακτικές της Google.Ο διευθύνων σύμβουλος της Epic, Τιμ Σουίνι, χαρακτήρισε τη μήνυση ως μέρος ενός «μεγάλου παγκόσμιου αγώνα» για την υπεράσπιση του ανταγωνισμού και των οφελών του για τους καταναλωτές.Η Samsung παρουσίασε το Auto Blocker στα smartphone της στα τέλη του 2023 ως δυνατότητα επιλογής για την προστασία των χρηστών από τη λήψη εφαρμογών που ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Η Epic είπε ότι η Samsung έκανε το Auto Blocker προεπιλεγμένη ρύθμιση τον Ιούλιο και σκόπιμα κατέστησε δύσκολη την απενεργοποίηση ή την παράκαμψή του.

