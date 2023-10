Ιάπωνες κατασκεύασαν το πρώτο αληθινό Transformer – Εντυπωσιακό βίντεο

«Transformers μεταμορφωθείτε!» είναι η διάσημης ατάκα της σειράς κόμικ και της ομώνυμης σειράς με ήρωες ρομπότ που γίνονται αυτοκίνητα.

Μια ιαπωνική εταιρία κατασκεύασε πρόσφατα τον Archax, το πρώτο αληθινό Transformer, ένα τεράστιο ρομπότ ύψους 5 μέτρων που μετατρέπεται σε όχημα.

Σύμφωνα με την Tsubame Industries, ο Archax μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εργοστάσια και εργοτάξια μέχρι σε σημεία που έχει συμβεί κάποια φυσική ή άλλη καταστροφή.

Επίσης, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε αποστολές επικίνδυνες για να εκτελέσει ένας άνθρωπος.

