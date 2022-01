Όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, η εξερεύνηση και ο αποικισμός του πλανήτη Άρη, είναι μια μεγάλη φιλοδοξία του Elon Musk. Ωστόσο, τώρα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εξέφρασε έναν προβληματισμό του, ο οποίος τονίζει πως μπορεί να αποτρέψει αυτά τα σχέδια, αφού ελλοχεύει μεγάλο κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπότητας γενικότερα.

Συγκεκριμένα, ο Musk θεωρηθεί πως πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο το ζήτημα της «κατάρρευσης του πληθυσμού», δηλαδή μια ραγδαία πτώση στον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη. Σχετικά με αυτό, λοιπόν, προέβη σε μια σειρά από tweets, λέγοντας:

Θα έπρεπε να μας ανησυχεί πολύ περισσότερο η κατάρρευση του πληθυσμού.

If there aren’t enough people for Earth, then there definitely won’t be enough for Mars ☹️