Έλον Μασκ: Ετοιμάζει το TruthGPT ως... απάντηση στο ChatGPT

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε εκπομπή του FOX News, ο Ελον Μάσκ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δικό του πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης υπό το όνομα «TruthGPT», το οποίο θα έρθει ως... απάντηση στο ChatGPT, το δημοφιλές chatbot από την OpenAI.

«Πρόκειται να ξεκινήσω κάτι το οποίο ονομάζω ‘TruthGPT’, ή μέγιστη τεχνητή νοημοσύνη που αναζητά την αλήθεια και προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση της του σύμπαντος», δήλωσε ο διάσημος δισεκατομμυριούχος στη συνέντευξη που θα προβληθεί σήμερα.

«Και νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος δρόμος προς την ασφάλεια, με την έννοια ότι μια τεχνητή νοημοσύνη που ενδιαφέρεται να κατανοήσει το σύμπαν, είναι απίθανο να εξολοθρεύσει τους ανθρώπους επειδή είμαστε ένα ενδιαφέρον μέρος του σύμπαντος», δήλωσε.

