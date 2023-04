Έτοιμο για εκτόξευση το πανίσχυρο διαστημόπλοιο Starship του Ίλον Μασκ (βίντεο - φωτογραφίες)

Η εκτόξευση θα γίνει από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας και είναι προγραμματισμένη για τις 08:00 τοπική ώρα - Χιλιάδες θεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν το γεγονός

Ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει αναπτυχθεί ποτέ, γνωστό ως Starship ο οποίος κατασκευάστηκε από την εταιρεία SpaceX του Αμερικανού επιχειρηματία Ίλον Μασκ, πρόκειται να επιχειρήσει την παρθενική εκτόξευση.

Έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και είναι σχεδιασμένο να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο στην ιστορία.

Η εκτόξευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα θα γίνει από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας και είναι προγραμματισμένη για τις 08:00 τοπική ώρα.

Ο Μασκ κάλεσε όλους να μετριάσουν τις προσδοκίες τους καθώς είναι συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν αστοχίες κατά την πρώτη έξοδο.

«Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, επομένως μπορεί να μην εκτοξευθεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν δούμε οτιδήποτε που μας προκαλεί ανησυχία, θα αναβάλουμε την εκτόξευση», είπε στο Twitter Spaces ο Μασκ και πρόσθεσε:

«Εάν κάνουμε εκτόξευση, θα θεωρούσα ότι κερδίζει οτιδήποτε δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της ίδιας της εξέδρας εκτόξευσης».

Η SpaceX θα προσπαθήσει να εκτοξεύσει το Starship στον αέρα στις 08:00 τοπική ώρα.

Αναμένεται ότι χιλιάδες θεατές θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε παράκτιες τοποθεσίες στον Κόλπο του Μεξικού για να παρακολουθήσουν το γεγονός.

Το Starship έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πλήρως και γρήγορα. Το κορυφαίο τμήμα του έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε μια σύντομη εκτόξευση, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εκτοξευθεί μαζί με το χαμηλότερο τμήμα του.

