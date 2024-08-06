Εισιτήρια μέσω Gov.gr Wallet μπορούν να ταυτοποιούν και οι κάτοικοι εξωτερικού

Τη δυνατότητα να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους, καθώς και το εισιτήριο διαρκείας τους, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet έχουν από σήμερα και οι φίλαθλοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, επιτρέποντας στην εφαρμογή να αναγνώσει το διαβατήριό τους με τη χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας στα γήπεδα, πλέον και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού με διαβατήριο ξένης χώρας, θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα εύκολα και απλά με το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο στο Gov.gr Wallet.

Ειδικότερα, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού με διαβατήριο τρίτης χώρας, για να ταυτοποιήσουν το εισιτήριό τους και να εισέλθουν με το ψηφιακό εισιτήριο στο γήπεδο για τους αγώνες της Super League 1, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, αφού προμηθευτούν το εισιτήριo μέσω παρόχου διάθεσης εισιτηρίων ακολουθούν την εξής διαδικασία:

Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet και εισέρχονται χωρίς αυθεντικοποίηση χρήστη και εισαγωγή κωδικών taxisnet, ως επισκέπτες (guest mode) επιλέγοντας το πεδίο «event tickets».

Ακολούθως, ταυτοποιούν το διαβατήριο μέσω του Gov.gr Wallet επιτρέποντας στην εφαρμογή να σαρώσει (scan) το διαβατήριο με τη χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει. Στη συνέχεια εισάγουν τον κωδικό κράτησης που αναγράφεται πάνω στο εισιτήριο. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση των στοιχείων του διαβατηρίου με τον κάτοχο του εισιτηρίου.

Για να εισέλθει στο γήπεδο ο φίλαθλος που είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θέτει ανέπαφα τη συσκευή κινητού τηλεφώνου στην οποία έχει αποθηκεύσει το προσωποποιημένο πλέον εισιτήριό του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης εισιτηρίου.

Σύντομα οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουν το εισιτήριό τους στο Gov.gr Wallet και μέσω της ταυτότητάς τους εφόσον εμπεριέχει NFC τσιπ.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ανάγνωση του διαβατηρίου τους, μπορούν να εισαγάγουν τον κωδικό του εισιτήριου και μετά να απευθυνθούν στα ειδικά γραφεία των ομάδων για να τους βοηθήσουν να ταυτοποιηθούν.

