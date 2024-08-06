Ο Έλον Μασκ κλείνει τα γραφεία του Χ στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο X ότι κλείνει τα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ανάρτηση ήταν απάντηση σε μια αναφορά των New York Times σχετικά με ένα email από τη διευθύνουσα σύμβουλο της X Linda Yaccarino προς το προσωπικό, το οποίο ανέφερε ότι το γραφείο έκλεινε και ότι οι υπάλληλοι θα μετακομίσουν στο San Jose και στο Palo Alto.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις εβδομάδες αφότου ο Μασκ είπε ότι θα μεταφέρει τα γραφεία της πλατφόρμας Χ και την SpaceX στο Τέξας.

Ο Μασκ ανέφερε ότι η απόφασή του οφείλεται στους πρόσφατους νόμους που ψηφίστηκαν από την πολιτεία - ιδιαίτερα ένας νέος νόμος που εμποδίζει τα σχολεία να θεσπίζουν κανόνες που απαιτούν από το προσωπικό να λέει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα φύλου ενός παιδιού.

"Δεν υπάρχει επιλογή. Είναι αδύνατο να λειτουργήσεις στο Σαν Φρανσίσκο εάν πρέπει να πληρώνεις", δήλωσε ο επιχειρηματίας τεχνολογίας στο X .

«Γι’ αυτό το Stripe, το Block (CashApp) & άλλα έπρεπε να μετακινηθούν», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν οι τοπικοί νόμοι που προκάλεσαν την απόφασή του.

Τον Ιούλιο, ο πολυδισεκατομμυριούχος είπε ότι τα γραφεία της X και της SpaceX θα μεταφερθούν στο Τέξας, αφού η Καλιφόρνια εισήγαγε τον νέο νόμο για την ταυτότητα φύλου.

Εκείνη την εποχή, ο Μασκ το χαρακτήρισε τον νόμο ως «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» σε μια ανάρτησή του στο X .

Το 2022, ο Μασκ αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεκίνησε αμέσως να κάνει αλλαγές στην εταιρεία, όπως περικοπή θέσεων εργασίας και μείωση του ελέγχου περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της Tesla στο Τέξας το 2021, όπου κατοικεί, το οποίο δεν έχει φόρο εισοδήματος.



Πηγή: skai.gr

