Σε συνέχεια της απόφασης του oμοσπονδιακού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις διαδικτυακές αναζητήσεις και τη σχετική διαφήμιση, η Google απαντά:

«Η απόφαση αναγνωρίζει ότι η Google προσφέρει την καλύτερη μηχανή αναζήτησης, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να μας επιτρέπεται να την κάνουμε εύκολα διαθέσιμη.

Εκτιμούμε το συμπέρασμα του Δικαστηρίου πως η Google είναι 'η μηχανή αναζήτησης με την υψηλότερη ποιότητα του κλάδου, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων εκατομμυρίων ημερήσιων χρηστών', ότι η Google 'είναι εδώ και πολύ καιρό η καλύτερη μηχανή αναζήτησης, ιδιαίτερα σε κινητές συσκευές', ότι 'συνεχίζει να καινοτομεί στην αναζήτηση' και ότι 'η Apple και η Mozilla αξιολογούν περιστασιακά την ποιότητα αναζήτησης της Google σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και βρίσκουν ότι η Google είναι ανώτερη'.

Δεδομένου αυτού, και του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αναζητούν όλο και περισσότερες πληροφορίες με όλο και περισσότερους τρόπους, σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση.

Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην παραγωγή προϊόντων που οι άνθρωποι βρίσκουν χρήσιμα και εύκολα στη χρήση.

Kent Walker, Πρόεδρος Παγκόσμιων Υποθέσεων της Google».

Η απόφαση

Χθες δικαστής στην Ουάσινγκτον έκρινε ότι η Google, ένας από τους κολοσσούς του διαδικτύου, είναι ένοχη για μονοπωλιακές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τη μηχανή αναζήτησής της αφού μέσω συμβάσεων την επέβαλε ως προεπιλεγμένο λογισμικό σε διάφορες συσκευές.

Ο δικαστής εκτίμησε ότι «αφού μελέτησε προσεκτικά τις μαρτυρίες και τις αποδείξεις έφτασε στο συμπέρασμα ότι η Google είναι μονοπώλιο και ενήργησε κατά τρόπο ώστε να διατηρήσει αυτό το μονοπώλιο».

Σε επόμενη συνεδρίαση θα καθοριστεί το πρόστιμο που θα επιβληθεί στην εταιρεία.

Ο όμιλος είχε κατηγορηθεί ότι κατέβαλε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, έως και 26 δισ. δολάρια μόνο πέρυσι, για να διασφαλίσει ότι η μηχανή αναζήτησης θα ήταν το προεπιλεγμένο λογισμικό σε ορισμένα «έξυπνα τηλέφωνα» και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού δόθηκε στην εταιρεία Apple.

«Οι συμφωνίες διανομής που υπέγραψε η Google προαγοράζουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς μηχανών αναζήτησης και στερούν από τους ανταγωνιστές της ευκαιρίες να την ανταγωνιστούν», έκρινε ο δικαστής.

Η μετοχή της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google υποχώρησε στα 160,64 δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με πτώση 4,61%.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική νίκη για τον αμερικανικό λαό» τονίζοντας ότι «καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου».

