Διαθέσιμα μέσω του Gov.gr Wallet είναι από σήμερα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, του pet.gov.gr, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που συνυπογράφουν οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση μέσω του Gov.gr Wallet σε πληροφορίες που αφορούν στα ζώα συντροφιάς της ιδιοκτησίας τους.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο νέο έγγραφο του Gov.gr Wallet είναι τα εξής:

Όνομα ζώου συντροφιάς

Φωτογραφία

Κωδικός σήμανσης (microchip)

Φύλο

Είδος

Ένδειξη στείρωσης (ναι/όχι)

Ένδειξη αντιλυσσικού εμβολιασμού (ναι/όχι)

Ημερομηνία ισχύος εμβολιασμού

Ζώο Συντροφιάς ειδικής κατηγορίας

Ένδειξη για αποστολή γενετικού υλικού(DNA) (ναι/όχι)

Ημερομηνία αποπαρασίτωσης για ενδοπαράσιτα και για εξωπαράσιτα.

Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες θα έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή την ημερομηνία λήξης ισχύος του εμβολιασμού του ζώου τους, αλλά και τον αριθμό του κωδικού σήμανσης (microchip) που μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία ανεύρεσής του, σε περίπτωση απώλειας.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρίζονται και μπορούν να μεταβληθούν αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο κτηνιάτρους.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του wallet.gov.gr.

Τα στοιχεία ζώων συντροφιάς αποτελούν το δέκατο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη διαθέσιμα τα εξής έγγραφα: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα και η 'Αδεια Χειριστή Ταχύπλοου σκάφους.

Μέχρι σήμερα την εφαρμογή Gov.gr Wallet έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους 4.026.645 Πολίτες. Στο ψηφιακό πορτοφόλι έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 2.955.818 Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, 2.334.906 Διπλώματα Οδήγησης, 50.155 Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας, 154.838 Ψηφιακές Κάρτες Ανεργίας, 57.733 Κάρτες Δακτυλίου, 860.801 Στοιχεία Οχήματος, 56.071 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες, 69.205 Ασφαλιστικές Ικανότητες και 12.486 'Αδειες Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

