Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ έχουν... σαλπάρει

Χαρακτηρίζονται ως ολοκαίνουρια, μεγάλα, καθαρά και σχεδιασμένα για άνετη μετακίνηση με μηδενικούς ρύπους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΟΑΣΘ

Τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ έχουν σαλπάρει!

 Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανάρτησή του, τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία , «επιβιβάστηκαν» σε πλοίο και ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας.

«Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκαίνουρια και πανέμορφα, με σύγχρονη αισθητική. Μεγάλα και καθαρά, σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με μηδενικούς ρύπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας», τονίζει ο ΟΑΣΘ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο