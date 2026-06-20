Θεσσαλονίκη: Τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ έχουν... σαλπάρει

Τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ έχουν σαλπάρει!

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανάρτησή του, τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία , «επιβιβάστηκαν» σε πλοίο και ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας.

«Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκαίνουρια και πανέμορφα, με σύγχρονη αισθητική. Μεγάλα και καθαρά, σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με μηδενικούς ρύπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας», τονίζει ο ΟΑΣΘ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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