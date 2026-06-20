Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης», συνεχίστηκε το Σάββατο (20/06) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Στην πρωινή προπόνηση, οι «πράσινοι» δούλεψαν, πέρα από την κυκλοφορία της μπάλας, τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και στα τελειώματα των φάσεων.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έδινε συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του, διακόπτοντας την προπόνηση όποτε έκρινε απαραίτητο. Γρήγορη αντίδραση, σωστές τοποθετήσεις, καλά τελειώματα και ασφαλείς μεταβιβάσεις ήταν τα βασικά στοιχεία στα οποία έδωσε έμφαση ο 38χρονος προπονητής.

Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκτέλεσαν μια άσκηση στην οποία έπρεπε είτε να ανακτήσουν γρήγορα την κατοχή της μπάλας είτε να την κυκλοφορήσουν άμεσα, προκειμένου να σκοράρουν στα μικρά τέρματα.

Στο δεύτερο μέρος της προπόνησης, ο Νίστρουπ δούλεψε για πρώτη φορά σε άσκηση το κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης, η οποία περιλάμβανε και τελειώματα φάσεων. Ο Δανός τεχνικός ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές του να ολοκληρώνουν σωστά τις προσπάθειές τους, με την μπάλα να φτάνει στην τελική ενέργεια υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στο τρίτο κομμάτι, οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και αγωνίστηκαν σε περιορισμένο χώρο. Εκεί, ο Νίστρουπ απαιτούσε συνεχώς γρήγορες αντιδράσεις και ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας στο μεσοδιάστημα, ώστε οι επιθέσεις να ολοκληρώνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, οι Πράσινοι δούλεψαν και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Αναφορικά με τις απουσίες, ατομικό έκαναν οι Κυριόπουλος, Ίνγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, αλλά και με ειδική άδεια οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Επίσης, απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ξανά προπόνηση.

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