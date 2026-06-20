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Θεσσαλονίκη: Επίθεση με ξύλα και μαχαίρι σε 25χρονο

Με ξύλα και μαχαίρι επιτέθηκαν σε 25χρονο δύο αδέλφια, 24 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

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Περιπολικό

Με ξύλα και μαχαίρι επιτέθηκαν σε 25χρονο δύο αδέλφια, 24 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο έξω από το σπίτι του 25χρονου στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ενώ έγινε σήμερα γνωστό μετά την ταυτοποίηση των δραστών.

Ο 25χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη επίθεση με μαχαίρι σύλληψη
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