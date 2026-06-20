Λίβανος: Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ως απάντηση σε επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτών, παρά τη δήλωση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά ισραηλινών δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, που απάντησε με πυρά κατά στόχων της οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός Λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις».«Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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