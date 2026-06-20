Απειλητικό μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστράτηγος Εσμαΐλ Κάανι, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Κάανι αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ είχε υποτιμήσει τις δυνατότητές της.

«Όταν λέγαμε ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει drones Mirsad, δεν δώσατε σημασία και βρεθήκατε αντιμέτωποι με τις συνέπειες. Ποιος θα λογοδοτήσει για τα 100 θύματα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ιρανός αξιωματούχος στράφηκε στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστινίους μαχητές.

«Υπάρχει και ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Κάανι, σε μία ακόμη σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράνη απέναντι στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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