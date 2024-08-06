Μια κινεζική κρατική επιχείρηση, η Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) εκτόξευσε και τοποθέτησε με επιτυχία σήμερα, Τρίτη 18 δορυφόρους σε τροχιά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, καθώς η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της έκδοση του δικτύου Starlink της αμερικανικής εταιρείας SpaceX.

Η εκτόξευση των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της γης (LEO) πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρου Ταϊγιουάν στη βόρεια επαρχία Σανσί.

Οι δορυφόροι μεταφέρθηκαν σε έναν πύραυλο Long March 6 και αντιπροσωπεύουν την πρώτη παρτίδα του σχεδίου "Thousand Sails Constellation" της SSST, ανέφερε το CCTV.

🚀 Liftoff at 06:44UTC on August 06, Long March 6A launched the first group of 18 G60 satellites from Taiyuan. This is China's first launch of LEO mega constellation. 6 G60 launches planned for the year. https://t.co/ERybDwWCdn pic.twitter.com/kNs1NyNgU2 — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) August 6, 2024

Το σχέδιο που έχει τη στήριξη του κράτους αποτελεί «απάντηση» της Κίνας στο Starlink, τον αναπτυσσόμενο εμπορικό ευρυζωνικό αστερισμό της SpaceX που διαθέτει περίπου 5.500 δορυφόρους LEO στο διάστημα για να παρέχει σχεδόν παγκόσμιο Διαδίκτυο σε καταναλωτές, εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η Starlink είναι θυγατρική της διαστημικής εταιρείας SpaceX του Αμερικανού επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Οι δορυφόροι LEO λειτουργούν συνήθως σε υψόμετρα από 300χλμ έως 2.000χλμ από την επιφάνεια της Γης και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι φθηνότεροι και παρέχουν πιο αποτελεσματική μετάδοση από τους δορυφόρους σε υψηλότερες τροχιές.

Από το 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε τη σημασία του Starlink για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης, τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) έχουν δημοσιεύσει πολλά editorial σχετικά με την απειλή που θέτει το Starlink για τα συμφέροντα της Κίνας.

Αυτά τα άρθρα περιέγραψαν το Starlink και το SpaceX ως μέρος της «διαστημικής ηγεμονίας» που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα, δίνοντάς τους ένα «μονομερές διαστημικό στρατιωτικό πλεονέκτημα».

Πηγή: skai.gr

