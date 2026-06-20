Ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του επιχειρεί να εμποδίσει την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα, μετά το νέο κύμα βομβαρδισμών που έπληξε περιοχές του νότιου Λιβάνου έως και την Κοιλάδα Μπεκάα.

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν νέους νεκρούς και τραυματίες, ενώ άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

«Η συνέχιση των βίαιων ισραηλινών επιθέσεων αποσκοπεί στην παρεμπόδιση οποιασδήποτε λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στον Λίβανο», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο λιβανικός στρατός γνωστοποίησε ότι ισραηλινό πλήγμα στον δρόμο Κάφρ Ρεμάν – Ναμπατίγια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο στρατιωτικού στελέχους των ενόπλων δυνάμεων. Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου είχαν μεταδώσει ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Πηγή: skai.gr

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