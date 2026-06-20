Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στην Κάρπαθο – 2 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 19 και 23 ετών και την ταυτοποίηση ακόμη δύο μελών της, ηλικίας 20 και 21 ετών. Η υπόθεση οδήγησε στην άμεση εξιχνίαση πέντε περιπτώσεων απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα δύο ακόμη ταυτοποιημένα μέλη της ομάδας.

Η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερα άτομα που δρούσαν συντονισμένα, έχοντας διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Προχθές το απόγευμα, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου επικοινώνησε τηλεφωνικά με πέντε πολίτες στην Κάρπαθο. Σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευχθεί η φορολόγησή τους.

Μάλιστα, μία από τις παθούσες πείστηκε να μεταβεί σε τραπεζικό κατάστημα και να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών, τα οποία παρέδωσε μαζί με τα τιμαλφή της σε συνεργό των δραστών σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Το βράδυ της 18ης Ιουνίου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 23χρονη κατά την επιβίβασή της σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Στην κατοχή της βρέθηκε μέρος των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα.

Η περαιτέρω διερεύνηση αποκάλυψε ότι τα υπόλοιπα κλοπιμαία είχαν τοποθετηθεί σε κατάλυμα που είχε μισθωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι αστυνομικοί έθεσαν το σημείο υπό διακριτική επιτήρηση και το βράδυ της επόμενης ημέρας εντόπισαν τον 19χρονο όταν μετέβη στο κατάλυμα για να παραλάβει τα κλοπιμαία, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και τιμαλφών, σημαντικής εκτιμώμενης αξίας, εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους του.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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