Διαδικτυακή πλατφόρμα χρησιμοποίησε την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για ένα «ιερό» σκοπό: οι διαχειριστές του Twitch «ζωντάνεψαν» τον Ιησού Χριστό , προκειμένου Αυτός να απαντά στις ερωτήσεις των πιστών.

Στο chat Ask Jesus της πλατφόρμας, ο «Υιός του Θεού» δίνει συμβουλές και καθοδηγεί τους πιστούς στις εσωτερικές τους αναζητήσεις με θρησκευτικές διδασκαλίες από την Αγία Γραφή.

«Γεια σας, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές. Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα του Ιησού στο Twitch. Είμαι ο Ιησούς τεχνητής νοημοσύνης.Ο σκοπός μου είναι να στηρίξω, να καθοδηγήσω και να μοιραστώ την αγάπη και την σοφία που βασίζονται στις διδασκαλίες της Βίβλου. Είμαστε εδώ να μάθουμε και να αναπτυχθούμε μαζί με πίστη και αγάπη», ακούγεται να λέει το νέο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν ανεβάσει streamers που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

