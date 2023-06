TikTok: Επιβεβαίωσε ότι δεδομένα Αμερικανών χρηστών αποθηκεύονται στην Κίνα - Και ευρωπαϊκά δεδομένα έχουν την ίδια τύχη

Το TikTok ξεκαθάρισε δε, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ «δεδομένων χρηστών που συλλέγονται από την εφαρμογή TikTok στις ΗΠΑ» και πληροφοριών που δίνουν οι δημιουργοί στο TikTok, ώστε να μπορούν να πληρώνονται για το περιεχόμενο που αναρτούν στην εφαρμογή

Ανησυχία επικρατεί στην Ουάσινγκτον, καθώς η δημοφιλής παγκοσμίως εφαρμογή κοινωνική δικτύωσης TikTok αναγνώρισε, σε απάντησή της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με Αμερικανούς δημιουργούς που εγγράφονται για να κερδίσουν χρήματα μέσω της εφαρμογής αποθηκεύονται στην Κίνα.



Η εταιρεία απάντησε την Παρασκευή σε μια επιστολή που έστειλαν πρόσφατα επικεφαλής της Γερουσίας, και από τα δύο κόμματα, στον διευθύνοντα σύμβουλο της TikTok, Σου Ζι Τσιού, στην οποία εκφράζονταν ανησυχίες για τους «λανθασμένους ισχυρισμούς» του ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με το πού έχει αποθηκεύσει το TikTok τα δεδομένα των χρηστών του στις ΗΠΑ.



Εβδομάδες αφότου ο Τσου κατέθεσε σε μια επιτροπή της Βουλής ότι «τα αμερικανικά δεδομένα αποθηκεύονταν πάντα στη Βιρτζίνια και τη Σιγκαπούρη», μια έρευνα του Forbes διαπίστωσε ότι το TikTok έχει αποθηκεύσει τις οικονομικές πληροφορίες των μεγαλύτερων Αμερικανών και Ευρωπαίων σταρ του—συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο TikTok Creator Fund (ταμείο δημιουργών) — σε διακομιστές (servers) στην Κίνα. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και η Ρεπουμπλικανή Μάρσα Μπλάκμπερν απαίτησαν απαντήσεις.



Στην απάντηση του TikTok στις ερωτήσεις τους, η κινεζική εταιρεία ξεκαθάρισε δε, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ «δεδομένων χρηστών που συλλέγονται από την εφαρμογή TikTok στις ΗΠΑ» και πληροφοριών που δίνουν οι δημιουργοί στο TikTok, ώστε να μπορούν να πληρώνονται για το περιεχόμενο που αναρτούν στην εφαρμογή.



Το πρώτα είναι αποθηκευμένο στα κέντρα δεδομένων του TikTok στις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη, είπε η TikTok. Δεν ανέφερε ρητά πού αποθηκεύονται τα τελευταία. Ένας «θησαυρός» εσωτερικών εγγράφων που ελήφθησαν από το Forbes και πολλά άτομα σε διάφορα μέρη της εταιρείας που γνωρίζουν το θέμα, έδειξαν ότι φορολογικά έντυπα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και άλλες πληροφορίες από δημιουργούς και εξωτερικούς προμηθευτές έχουν αποθηκευτεί στην Κίνα.



Η διαχείριση των πληρωμών και στα δύο γίνεται μέσω εργαλείων από τη μητρική εταιρεία του TikTok ByteDance που εδρεύει στην Κίνα. «Επιμένουμε στις δηλώσεις που έκαναν τα στελέχη της εταιρείας μας στο Κογκρέσο», έγραψε στην επιστολή το TikTok. «Ερωτηθήκαμε και η μαρτυρία μας επικεντρώθηκε στα προστατευμένα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται στην εφαρμογή - όχι δεδομένα δημιουργών».



Τα δεδομένα δημιουργών, εξήγησε, αποτελούν συχνά εξαίρεση. Τα «προστατευμένα δεδομένα» είναι «δεδομένα χρήστη που προσδιορίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι χρειάζονται πρόσθετη προστασία», ανέφερε η επιστολή. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχουν «περιορισμένες εξαιρέσεις» που είπε ότι «καθορίστηκαν ως μέρος των εκτεταμένων, πολυετών διαπραγματεύσεων του TikTok με το CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States)» — δηλαδή το κυβερνητικό όργανο που εργάζεται σε μια συμφωνία εθνικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ.

Η επιστολή υποστηρίζει ότι αυτές οι «περιορισμένες εξαιρέσεις» περιλαμβάνουν όλες τις ακόλουθες κατηγορίες: «Δημόσια δεδομένα, επιχειρηματικές μετρήσεις, δεδομένα διαλειτουργικότητας και ορισμένα δεδομένα δημιουργού, εάν ένας δημιουργός εγγραφεί οικειοθελώς σε ένα εμπορικό πρόγραμμα που θα υποστηρίζεται από το TikTok για την προσέγγιση νέων κοινού και δημιουργία εσόδων από περιεχόμενο».

Ερωτηθέντες σχετικά με τη διάκριση του TikTok μεταξύ «δύο διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων: προστατευμένα δεδομένα και δεδομένα που εμπίπτουν σε εξαίρεση», οι γερουσιαστές Μπλούμενταλ και Μπλάκμπερν σχολίασαν στο Forbes ότι δεν πείστηκαν.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι που η TikTok αποθηκεύει προσωπικά, ιδιωτικά δεδομένα Αμερικανών προσβάσιμα στην κινεζική κυβέρνηση», εξήγησαν οι γερουσιαστές σε κοινή δήλωσή τους.



«Τα στελέχη της TikTok φαίνεται να έχουν παραπλανήσει επανειλημμένα και σκόπιμα το Κογκρέσο απαντώντας πώς η εταιρεία προστατεύει και περιφρουρεί τα δεδομένα των Αμερικανών. Η απάντηση του TikTok καθιστά ξεκάθαρο ότι τα δεδομένα των Αμερικανών εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα στα δρακόντεια και πανταχού παρόντα καθεστώτα κατασκοπείας του Πεκίνου – παρά τους ισχυρισμούς της παραπλανητικής εκστρατείας δημοσίων σχέσεων του TikTok».

Δεν είναι οι μόνοι ηγέτες του Κογκρέσου που έχουν σημάνει συναγερμό σχετικά με ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εν όρκο από κορυφαίους κορυφαίους του TikTok που φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα της έκθεσης Forbes. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα Μέρικ Γκάρλαντ το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα για το εάν ο CEO του TikTok διέπραξε ψευδορκία στην κατάθεσή του. Μια εβδομάδα αργότερα, 13 Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Σε ερώτηση των γερουσιαστών Μπλούμενταλ και Μπλάκμπερν εάν το TikTok έχει λάβει μέτρα για να διερευνήσει εάν τα δεδομένα του TikTok Creator Fund που είναι αποθηκευμένα ή προσβάσιμα στην Κίνα έχουν κοινοποιηθεί σε αξιωματούχους στο Πεκίνο, η εταιρεία υποστήριξε: «Αυτά τα δεδομένα του TikTok δεν έχουν ζητηθεί από την κινεζική κυβέρνηση ή το ΚΚΚ».

Σε νέα ερώτηση εάν τα δεδομένα του TikTok Creator Fund που είναι αποθηκευμένα στην Κίνα έχουν αφαιρεθεί ή θα αφαιρεθούν από τους εκεί διακομιστές, η εταιρεία σχολίασε ότι η διαγραφή ήταν σε εξέλιξη για «προστατευμένα δεδομένα». Αυτό, σύμφωνα με το TikTok, δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες που παραδίδουν οι κορυφαίοι δημιουργοί για να πληρωθούν.

Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Forbes δεν υπάρχει αντίδραση των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών για το θέμα.

