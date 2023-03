Viral η «προφητεία» του Άρθουρ Κλαρκ από το 1964 για την τεχνητή νοημοσύνη – Η αντίδραση του Ίλον Μασκ - Βίντεο

Ένα βίντεο του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Κλαρκ από το μακρινό 1964 έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Άρθουρ Κλαρκ (1917 - 2008) ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Μερικά από τα κλασικά έργα του περιλαμβάνουν το 2001: A Space Odyssey (που έγινε ταινία με σκηνοθέτη τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ), το The City and the Stars και το The Fountains of Paradise. Ένα βίντεο του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας από το μακρινό 1964 έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο ασπρόμαυρο βίντεο του BBC, ο καταξιωμένος συγγραφέας προβλέπει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Στις δηλώσεις του, ο Κλαρκ δηλώνει ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο τέλος της βιολογικής τους εξέλιξης, και τώρα είναι ώρα για μηχανική ή τεχνολογική εξέλιξη που θα είναι «χιλιάδες φορές ταχύτερη».

Ο Κλαρκ δηλώνει ότι «Οι πιο έξυπνοι κάτοικοι του μέλλοντος δεν θα είναι άνθρωποι ή μαϊμούδες θα είναι μηχανές». Προσθέτει ότι «οι σημερινοί (1964) ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι είναι εντελώς ανόητοι, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει σε άλλη γενιά. Θα αρχίσουν να σκέφτονται και τελικά, θα ξεπεράσουν εντελώς τους δημιουργούς τους».



Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων θεωρούν τα λόγια του Κλαρκ προφητικά, λαμβάνοντας υπόψη πόσο γρήγορα προχωρούν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, είτε το Midjourney που δημιουργεί φωτορεαλιστικές εικόνες από περιγραφές κειμένου, είτε το προηγμένο chatbot ChatGTP της OpenAI. Ο Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε αυτό το βίντεο στο Twitter και αποκάλεσε τον Κλαρκ «Προβλεπτικό».



Τα έργα του Άρθουρ Κλαρκ του έχουν κερδίσει τον τίτλο του «Προφήτη της Διαστημικής Εποχής».

