Ο τεράστιος αστεροειδής πέρασε ανάμεσα από τη Γη και τη Σελήνη - Δείτε την εικονική πορεία του

Ο 2023 DZ2, ένας αστεροειδής αρκετά μεγάλος για να καταστρέψει μια πόλη πέρασε ανάμεσα στις τροχιές της Γης και της Σελήνης χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβλήματα.

Όπως είχαν προβλέψει οι επιστήμονες, πέρασε σε απόσταση 175.000 χιλιομέτρων από τη Γη το Σάββατο αφού πέταξε δίπλα από τη Σελήνη.

Είναι σπάνιο για έναν τόσο τεράστιο αστεροειδή -που εκτιμάται ότι έχει διάμετρο μεταξύ 40 και 90 μέτρων- να πλησιάσει τόσο κοντά στον πλανήτη μας.

Οι αστρονόμοι το περιέγραψαν ως γεγονός που συμβαίνει μια φορά τη δεκαετία.

Δείτε την εικονική πορεία του αστεροειδή:

Σύμφωνα με τη NASA, ήταν μια σημαντική ευκαιρία για τους αστρονόμους να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τους αστεροειδείς, σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα επικίνδυνο αντικείμενο που είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει τη Γη.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτός ο "δολοφόνος της πόλης" να χτυπήσει τη Γη, αλλά η στενή προσέγγισή του προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για παρατηρήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της πλανητικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, Ρίτσαρντ Μόισλ.

Asteroid 2023 DZ2 will pass Earth more than 100,000 miles (161,000 km) away–about half the distance to the Moon–making its close approach at 3:51 p.m. EDT (12:51 p.m. PDT). Check out @NASA_Eyes on Asteroids at https://t.co/pOaKAAdsRK