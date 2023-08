Ζόρικη πρόκριση για Τσέλσι, εκτός Νόττγχαμ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Αθλητικά 04:41, 31.08.2023 linkedin

Με ανατροπή, η Τσέλσι νίκησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» 2-1 τη Γουίμπλεντον της πρώτης κατηγορίας και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του αγγλικού Λιγκ Καπ.