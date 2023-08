Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάλμα από τον Άρη η Σέλτικ

Επίσημα στη Σέλτικ ο Λουίς Πάλμα!



Ήταν γνωστό εδώ και μέρες ότι οι πρωταθλητές Σκωτίας είχαν φτάσει σε συμφωνία με τον Άρη για την απόκτηση του 23χρονου από τις Ονδούρες, πλέον η αποχώριση του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι οριστική, αφού μετακομίσει στην Γλασκώβη για να φορέσει τα πράσινα της Σέλτικ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμένα και τιμή μου που ανακοινώθηκα ως ο νέος ποδοσφαιριστής της Σέλτικ. Δεν μπορώ να περιμένω για να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους μας και θα κάνω τα πάντα για να αποδώσω και να ζήσουμε όμορφες στιγμές», δήλωσε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του ο Πάλμα, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη μετά από 18 μήνες 57 εμφανίσεις, 17 γκολ και 11 ασίστ.

