Premier League: Σε απολογία η Κρίσταλ Πάλας για πανό κατά του Μαρινάκη

Σε απολογία κάλεσε η αγγλική ομοσπονδία (FA) την Κρίσταλ Πάλας για ένα πανό εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στις 24 Αυγούστου και στον αγώνα με τη Νότιγχαμ για την Premier League (1-1), οι φίλοι του λονδρέζικου κλαμπ είχαν σηκώσει το εν λόγω πανό κατά του ιδιοκτήτη της Φόρεστ, με αφορμή τον «υποβιβασμό» της ομάδας τους στο Conference League, με τη Νότιγχαμ να παίρνει τη θέση της στο Europa League.

Πέρασαν σχεδόν δυόμισι μήνες για να αναλάβει δράση η FA και να κατηγορήσει επίσημα την Πάλας για ανάρμοστη συμπεριφορά των οπαδών της. Πάντως, η ποινή που προβλέπεται, δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα βαρύ πρόστιμο.

Το περιβόητο πανό

