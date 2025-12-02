Σε ένα διαστημικό παιχνίδι στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 4-5 τη Φούλαμ στο Craven Cottage και πλησίασε την Άρσεναλ στο δύο βαθμούς, με τους κανονιέρηδες να έχουν ένα ματς λιγότερο. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε να προηγείται με 1-5 στο 54', αλλά οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και παραλίγο να κάνουν μία τρελή ανατροπή.

Τα 100 γκολ στην Premier League έφτασε ο Έρλινγκ Χάαλαντ και έγινε ο «ταχύτερος» ποδοσφαιριστής που φτάνει σε αυτό το νούμερο, αφού τα κατάφερε σε μόλις 111 συμμετοχές.

Είχε δοκάρι σε τετ-α-τετ στο 5ο λεπτό, δεν μπορούσε να πιστέψει στην κακοτυχία του για εκείνη τη στιγμή (είχε κι άλλη μια τέτοια κατάληξη στο 70’ σε φάση από… αέρος), αλλά αυτό που ήθελε το πέτυχε ο Νορβηγός στο 17ο λεπτό με μονοκόματο αριστερό σουτ.

Στο 37’ ο Χάαλαντ έβγαλε τον Ρέιντερς «φάτσα» με το γκολ για το 0-2, ο Φόντεν έδωσε συνέχεια με υπέροχο αριστερό τελείωμα εκτός περιοχής στο 44’ και στο 48’ ο ίδιος παίκτης από «ριμπάουντ» σκόραρε ξανά δις, όπως το έκανε και κόντρα στη Λιντς.

Η φοβερή ενέργεια του Ντοκού στο 54’ για το 5ο γκολ της Σίτι τελικά χρεώθηκε αυτογκόλ του Μπεργκ που βρήκε την μπάλα προτού εκείνη πάρει εντυπωσιακή καμπύλη προς τα δίχτυα της Φούλαμ.

Οι Λονδρέζοι είχαν καταφέρει στο 45’+2’ με κεφαλιά του Σμιθ-Ρόου να μειώσουν προσωρινά σε 3-1, ο Ιγουόμπι με ωραίο σουτ από τις παρυφές της περιοχής στο 57’ είχε κάνει πλέον διασκεδαστικό το ματς, ενώ, ο Τσικουέζε με τρομερό σουτ στην κίνηση στο 72’ έκανε το 3-5! Και… είχε κι άλλο! Ο Τσικουέζε με νέο ωραίο τελείωμα με το αριστερό εν κινήσει μείωσε στο 4-5 και πλέον η αναμέτρηση είχε πάρει φωτιά! Στο 90'+8' η Φούλαμ είδε τον Γκβάρντιολ ν' απομακρύνει πάνω στη γραμμή από φοβερό πλασέ του Κινγκ, αλλά το έπος έμεινε ημιτελές για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα...

Το ματς της Μπόρνμουθ με την Έβερτον στο Vitality Stadium είχε το δικό του ενδιαφέρον και κράτησε την αγωνία των οπαδών, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Είχε κι εκεί δοκάρια, είχε ακυρωθέν γκολ για ανεπαίσθητη επαφή της μπάλας και οφσάιντ που εντοπίστηκε από τον VAR, αλλά το παιχνίδι θα κρινόταν από μια ατομική ενέργεια. Και την πήρε ο Γκρίλις που διαμόρφωσε το 1-0 στο 78’ για την επιστροφή των «ζαχαρωτών» στις νίκες και την 9η θέση της βαθμολογίας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Τρίτη 02/12

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78' Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45’+2’ Σμιθ –Ρόου, 57’ Ιγουόμπι, 72’, 78’ Τσικουέζε – 17’ Χάαλαντ, 37’ Ρέιντερς, 44’, 48’ Φόντεν, 54’ αυτ. Μπεργκ)

Νιούκαστλ-Τότεναμ (22:15)

Τετάρτη 03/12

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ (21:30)

Μπράιτον-Άστον Βίλα (21:30)

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Λιντς-Τσέλσι (22:15)

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ (22:15)

Πέμπτη 04/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (22:00)

