Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς τον Ναν κόντρα στη Μπασκόνια - Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος

Θα στερηθεί τον κορυφαίο του σκόρερ σε ένα ακόμη παιχνίδι, τώρα που τον χρειάζεται περισσότερο - Εκτός και τραυματίας Μήτογλου για το ματς της Τρίτης

Ναν Μήτογλου

Για άλλο ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ΑKTOR θα αγωνιστεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός άσος δεν συμμετείχε ούτε στην προπόνηση της Δευτέρας, την τελευταία ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπασκόνια.

Κάπως έτσι τίθεται εκτός για το ματς της Τρίτης στο Telekom Center στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκιν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του και πάλι τον Μήτογλου που είναι τραυματίας, ενώ θα έχει τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν Ντίνος Μήτογλου
