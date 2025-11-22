Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Premier League: Τραγική και πάλι η Λίβερπουλ, έχασε 0-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ

Νέο κάζο για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από την προτελευταία - μέχρι πρότινος - της βαθμολογίας. Στην ενδέκατη θέση οι «ρεντς»

Λίβερπουλ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε πέρσι τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και φέτος το επανέλαβε και μάλιστα με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, καθώς πέρασε με το επιβλητικό 0-3. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει έξι ήττες σε δώδεκα αγωνιστικές και αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης - τουλάχιστον μέσω της Premier League.

Τα γκολ της Φόρεστ πέτυχαν οι Μουρίγιο στο 11', Σαβονά στο 46' και Γκιμπς - Ουάιτ στο 78' . Η Νότιγχαμ ήταν μέχρι την έναρξη του αγώνα στην προτελευταία θέση και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Premier League Λίβερπουλ Νότιγχαμ Φόρεστ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark