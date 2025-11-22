Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε πέρσι τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και φέτος το επανέλαβε και μάλιστα με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, καθώς πέρασε με το επιβλητικό 0-3. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει έξι ήττες σε δώδεκα αγωνιστικές και αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης - τουλάχιστον μέσω της Premier League.

Τα γκολ της Φόρεστ πέτυχαν οι Μουρίγιο στο 11', Σαβονά στο 46' και Γκιμπς - Ουάιτ στο 78' . Η Νότιγχαμ ήταν μέχρι την έναρξη του αγώνα στην προτελευταία θέση και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη.

