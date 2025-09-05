«Βαρύ» το κλίμα στις τάξεις της Ισπανίας μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από τη συνέχεια του Eurobasket 2025. Οι «ρόχας» με την ήττα τους από την Ελλάδα, έμειναν εκτός συνέχειας και παρέδωσαν το «στέμμα» τους.



Η κριτική που δέχθηκε η εθνική τους ομάδα ήταν δριμύτατη από τα Μέσα της Ισπανίας και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, κάνοντας λόγο για αποτυχία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έκανα πολλά λάθη. Αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συνέβη σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ήμουν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι αποτυχία.Τα λάθη στο τέλος… Πρέπει να βάλω καμιά γ@@@@@@@ βολή. Έτσι είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η πικρή του πλευρά. Έλειψε λίγο απ’ όλα, όχι μόνο σήμερα. Το μπάσκετ είναι αρκετά δίκαιο. Δεν προετοιμαστήκαμε καλά. Δεν ήμασταν εκεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.