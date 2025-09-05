Παναθηναϊκός: Το απίστευτο επίτευγμα του Τουμπά και τα λεπτά συμμετοχής των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 7 παιχνίδια μέσα στη σεζόν μέχρι στιγμής και έχει καταφέρει να βρεθεί στη League Phase του Europa league, ενώ «γκέλαρε» στο πρωτάθλημα με τον Λεβαδειακό. Μόνο ένας παίκτης από το ρόστερ του Τριφυλλιού δεν έχει χάσει ούτε δευτερόλεπτο από τις αναμετρήσεις των «πράσινων».

Αυτός μάλιστα είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα, κάτι πολύ σπάνιο να γίνει στα 7 πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

