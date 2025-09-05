Λογαριασμός
Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής - Δείτε βίντεο

Ο Λίο αδυνατούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του στο διαφαινόμενο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τη φανέλα της Αργεντινής - Δάκρυζε από την προθέρμανση

Μέσι: Άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής

Ο Μέσι αγωνίστηκε και σκόραρε στο Μπουένος Άιρες, στη νίκη (3-0) της «αλμπισελέστε» επί της Βενεζουέλας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά αυτό, ίσως και να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της πατριδας του, με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η περίσταση ήταν τέτοια που έκανε τρομερά έντονα τα συναισθήματα του Λίο, ακούγοντας και την αποθέωση από τις κερκίδες.

Αυτό, τον έκανε ν' αρχίσει να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς και φυσικά οι κάμερες δεν έφευγαν λεπτό από πάνω του...

