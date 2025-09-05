Ελλάδα-Λευκορωσία: Θέλει πρεμιέρα με το δεξί με το βλέμμα στην… Αμερική

Πρώτο εμπόδιο για την Εθνική με τερματισμό την Αμερική. Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται (21:45, bwiΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, Alpha) σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.



Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Λευκορωσία, ενώ την προσεχή Δευτέρα (8/9) θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο και ασφαλώς ο στόχος είναι να προστατέψει το «κάστρο» της και να κάνει το 2/2. Ώστε να στείλει από νωρίς το μήνυμα ότι είναι το αφεντικό του γκρουπ Στον όμιλο της γαλανόλευκης είναι επίσης και η Σκωτία, με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τα νοκ άουτ του Μαρτίου, μέσω των οποίων ανέβηκε στη League A του Nations League. Παράλληλα, η Ελλάδα θέλει να δώσει συνέχεια στην ανοδική πορεία την οποία έχει.

3ος όμιλος

1η αγωνιστική (5/9)

Ελλάδα-Λευκορωσία (21:45)

Δανία-Σκωτία (21:45)



Επόμενη αγωνιστική (8/9)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)



Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12ων ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.



Σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ των ομάδων ματς, καθώς πρόκειται για διοργάνωση FIFA. Δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση και έπειτα οι περισσότερα βαθμοί στα μεταξύ τους ματς, ενώ ακολούθως η καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς, η βαθμολογία Fair play. Ειδάλλως θα γίνει κλήρωση.



«Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά», επεσήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά ένα πολύ καλό γκρουπ, που αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά του». Για να επαναλάβει ότι στόχος της Εθνικής είναι η επιστροφή σε μία μεγάλη διοργάνωση. Για τη Λευκορωσία σχολίασε: «Είναι μία ομάδα που την τελευταία διοργάνωση ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι ομάδα που δύσκολα κερδίζει και δύσκολα χάνει. Αμύνεται χαμηλά».



Από την πλευρά του ο Τάσος Μπακασέτας, στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική και τον τρόπο που θα προσεγγίσει την αποστολή της.



Κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Πέτρος Μάνταλος επιστρέφει μετά την άδεια που είχε πάρει τον Ιούνιο για τον γάμο του. Απουσιάζουν σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις Ταξιάρχης Φούντας και Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.



Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε χάσει το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν απέναντι στον Ατρόμητο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, τις οποίες κουβάλησε και στην Εθνική, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις πήρε μέρος κανονικά.



Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.



Χαμηλά έχει θέσει τον πήχη η Λευκορωσία, παρότι στο Nations League έκανε μικρό βήμα προόδου και δεν ήταν… σάκος του μποξ, με την επιλογή του Άλος για τον πάγκο της να κρίνεται ως εύστοχη.



«Έχουμε αναλύσει όλους τους αντιπάλους μας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε βήμα-βήμα και να δούμε που βρισκόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα και ο προπονητής έχει αλλάξει το στυλ της. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ανταγωνιστικό πρόσωπο και όπως όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι», δήλωσε ο Άλος.



Διαιτητής: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία)

Βοηθοί: Σίμον Μπένετ (Αγγλία), Ντάνιελ Ρομπάθαν (Αγγλία)

4ος Διαιτητής: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)

VAR: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), AVAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.