Χειρουργήθηκε ο Μπέλινγκχαμ - Εκτός έως τον Οκτώβριο

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα στερηθεί για αρκετό καιρό τις υπηρεσίες του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς ο Άγγλος μέσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό ώμο για να ξεπεράσει έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε από το 2023.

Παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το περσινό καλοκαίρι, προτίμησε να αγωνιστεί κανονικά στο Euro 2024 με την εθνική Αγγλίας. Τώρα, όμως, πήρε την απόφαση να μπει στο χειρουργείο, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά.

Ο Μπέλινγκχαμ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, έως τον Οκτώβριο, χάνοντας τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της La Liga αλλά και τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων του Champions League.

Παρά την απουσία του στο ξεκίνημα της σεζόν, στη Ρεάλ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο 21χρονος θα επιστρέψει δυνατός και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής στη νέα εποχή υπό τον Τσάμπι Αλόνσο.

