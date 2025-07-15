Παναθηναϊκός: Aρχηγός είναι ο πρώτος, μεταξύ ίσων

Δεν είναι όλα θέμα τακτικής. Ούτε στατιστικών. Υπάρχουν στιγμές που το ματς δεν το κερδίζει ούτε το πλάνο ούτε η κατοχή. Το γυρνάει η φωνή. Το “ξύπνα ρε” στον συμπαίκτη, το «όχι έτσι» στον διαιτητή, το “πάμε” στον κόσμο. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός που, όταν βγεις από το γήπεδο, θυμάσαι τι έκανε και πώς το έκανε. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη νέα σεζόν με τέσσερις παίκτες που καλούνται να σηκώσουν αυτόν τον ρόλο: Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Ίνγκασον. Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές διαδρομές, κοινός στόχος. Να ηγηθούν μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές.

