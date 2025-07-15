Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Aρχηγός είναι ο πρώτος, μεταξύ ίσων

Στον Παναθηναϊκό, το περιβραχιόνιο δεν είναι έπαθλο. Είναι η ευθύνη του να προηγείσαι. Όχι για να ξεχωρίσεις, αλλά για να σηκώσεις μαζί σου όλους τους υπόλοιπους

Παίκτες ΠΑΟ

Δεν είναι όλα θέμα τακτικής. Ούτε στατιστικών. Υπάρχουν στιγμές που το ματς δεν το κερδίζει ούτε το πλάνο ούτε η κατοχή. Το γυρνάει η φωνή. Το “ξύπνα ρε” στον συμπαίκτη, το «όχι έτσι» στον διαιτητή, το “πάμε” στον κόσμο. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός που, όταν βγεις από το γήπεδο, θυμάσαι τι έκανε και πώς το έκανε. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη νέα σεζόν με τέσσερις παίκτες που καλούνται να σηκώσουν αυτόν τον ρόλο: Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Ίνγκασον. Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές διαδρομές, κοινός στόχος. Να ηγηθούν μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
