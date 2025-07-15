«Πάει δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Λαφόντ»

H Equipe αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να συμφωνήσει με τη Ναντ για την απόκτηση του Αλμπάν Λαφόντ, με τους «πράσινους» ν' αναζητούν το φετινό καλοκαίρι τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει κατάληξη στην υπόθεση, αλλά οι συζητήσεις του «τριφυλλιού» με τους Γάλλους συνεχίζονται.

Ο 26χρονος κίπερ, όπως τονίζει το γαλλικό Μέσο, αναμένεται να μετακινηθεί στην Αθήνα με δανεισμό από τη Ναντ, δίχως όμως να παραχωρείται οψιόν αγοράς του.

Το συμβόλαιο που δεσμεύει τον Λαφόντ με τα «καναρίνια» έχει διάρκεια έως το 2027, με τον παίκτη να έχει εμφανιστεί από την πρώτη στιγμή θετικός στη μεταγραφή, αφού αναζητούσε την ευκαιρία για κάτι διαφορετικό στην καριέρα του.

Είχε χάσει τη θέση του βασικού πορτιέρε στη γαλλική ομάδα την περασμένη σεζόν, με τελευταίο παιχνίδι στη Ligue1 να είναι εκείνο με τη Χάβρη, στις 24 του Νοέμβρη του 2024.

«Κρούση για τον Λαφόντ είχε κάνει και η Μπρεστ, αλλά δεν κατάφερε να τα βρει με τη Ναντ» καταλήγει το δημοσίευμα της Equipe.

