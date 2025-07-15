Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον Μοντεστό για το νέο του ξεκίνημα στη Γιουβέντους

Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του Φρανσουά Μοντεστό έγινε επίσημο, με τη Γιουβέντους να ανακοινώνει την απόκτησή του για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Κορσικανός πρώην ποδοσφαιριστής και αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού επιστρέφει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αυτή τη φορά από διοικητική θέση, σε ένα πρότζεκτ με στόχο την πλήρη επαναφορά των «μπιανκονέρι» στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η επιλογή του Μοντεστό φέρει την υπογραφή του νέου CEO της Γιουβέντους, Νταμιάν Κομολί, ο οποίος εμπιστεύτηκε τον Γάλλο παράγοντα για να συμβάλει στην αναδιοργάνωση του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει την εξέλιξη αυτή. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον Φρανσουά Μοντεστό:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού συγχαίρει τον Φρανσουά Μοντεστό και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Γιουβέντους!»

Η οικογένεια του Ολυμπιακού συγχαίρει τον Φρανσουά Μοντεστό και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Γιουβέντους! / The Olympiacos family would like to congratulate François Modesto and wish him the best of luck and succeses in his new role in Juventus!… pic.twitter.com/8fzAKP0BS6 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 15, 2025

