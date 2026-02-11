Χάρης Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε στον Βοτανικό το πρωί της Τετάρτης μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Αφού έλαβαν την ενημέρωση για τα έργα και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτά, είπε προς τους εκπροσώπους του Τύπου:

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».

