Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό των «Αιωνίων» για την πρόκριση στο Final Four της Euroleage

Οι «αιώνιοι» συνεχίζουν τον μαραθώνιο της Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τους ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το Final Four της Αθήνας.
Αρχίζουμε την Πέμπτη (12/02) στις 21:15, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Μια παραδοσιακή μονομαχία μεταξύ των «ερυθρολεύκων» του Πειραιά, απέναντι σε εκείνους του Βελιγραδίου. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Την Παρασκευή (13/02) την ίδια ώρα, είναι η ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έχουν δύσκολο έργο απέναντι στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Τις προσπάθειές τους μεταδίδει, από το TELECOM CENTER, ο Γιώργος Πετρίδης.
Όταν τελειώσουν οι αγώνες, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας. Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε.
Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
