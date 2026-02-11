Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει το θέμα της παραμονής του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Μαροκινός επιθετικός, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των «ερυθρόλευκων», με τη διοίκηση να έχει αποφασίσει εδώ και καιρό πως αποτελεί βασικό κομμάτι του κορμού και για τα επόμενα χρόνια. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: να παραμείνει ο ηγέτης της επιθετικής γραμμής και να «δεθεί» με νέο, βελτιωμένο συμβόλαιο.

Η πρόταση που έχει κατατεθεί αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους, με προοπτική τριετούς συνεργασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για σημαντική αναπροσαρμογή σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές του, που φτάνουν περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω από την καθυστέρηση της υπογραφής, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει καμία ανησυχία. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι εκκρεμότητες αφορούν επιμέρους όρους της συμφωνίας, όχι όμως την ουσία της συνεργασίας.



Ο ίδιος ο Ελ Κααμπί έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι επιθυμεί να συνεχίσει στους Πειραιώτες. Η οικογένειά του έχει προσαρμοστεί πλήρως στην Αθήνα και ο ίδιος αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μοναδικό ενδεχόμενο που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα θα ήταν πρόταση από σύλλογο κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με οικονομικά δεδομένα εκτός ελληνικής πραγματικότητας – κάτι που έως τώρα δεν έχει προκύψει.



Στο εσωτερικό του Ολυμπιακού δεν τίθεται ζήτημα δεύτερης σκέψης. Η πρόθεση είναι δεδομένη και αμοιβαία. Το μόνο που απομένει είναι να μπουν οι υπογραφές, ώστε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης των «ερυθρόλευκων» και τα επόμενα χρόνια.

