Χατζηδάκης για Βοτανικό: «Εργαζόμαστε συντονισμένα – Αξίζουν οι Αθηναίοι αυτή την Ανάπλαση»

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως η «σκυταλοδρομία» σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών εξελίσσεται ομαλά για το κομμάτι της γενικότερης Ανάπλασης της περιοχής του Ελαιώνα, μαζί φυσικά και με την ανέγερση του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέφερε:

«Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους…

Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».

