Όπως και η οδήγησή του, έτσι και ο χαρακτήρας του Λιούις Χάμιλτον είναι... αδάμαστος. Ο Βρετανός πιλότος της Ferrari αναφέρθηκε μέσω των social media στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, εκεί όπου τις τελευταίες ώρες έχει κλιμακωθεί η ένταση και οι επιθέσεις.

Όντας ο μόνος οδηγός της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που μιλά ανοικτά για αυτό το ζήτημα, ο Χάμιλτον ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να μένουμε αμέτοχοι στην γενοκτονία που λαμβάνει χώρα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ισραήλ.



«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Σήμερα, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ περιέγραψε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει εκφράσει πολλάκις κατά το παρελθόν την άποψή του για σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, ακόμη και αν παρεξηγηθεί ή δημιουργήσει «εχθρούς».

