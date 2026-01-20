Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Τελικός... πρόκρισης για τους ερυθρόλευκους

Σπουδαίο ματς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 22.00 τη Λεβερκούζεν (Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού για τους Πειραιώτες, αφού αναζητούν ιδανικά το τρίποντο ώστε να μπουν γερά στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν 5 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές. Αν φτάσουν τους 9 οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους για να προκριθούν, αν πάνε στους 11 θα είναι δεδομένα στα νοκ-άουτ, ενώ με 8 δεν έχουν ελπίδες. Οι Γερμανοί από την πλευρά τους έχουν 9, επί της ουσίας είναι στην επόμενη φάση αλλά θα κλειδώσουν και τυπικά την πρόκριση με 1 πόντο στα δύο τελευταία παιχνίδια τους. Την τελευταία αγωνιστική οι γηπεδούχοι παίζουν στην έδρα του Άγιαξ και οι φιλοξενούμενοι εντός με τη Βιγιαρεάλ.

Ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή για το ματς με τον Αστέρα και προετοιμάστηκε με ηρεμία για τον αγώνα. Λίγες ημέρες νωρίτερα έκανε την χειρότερη εμφάνιση στη σεζόν, χάνοντας με 2-0 από τον ΠΑΟΚ και έμεινε εκτός Κυπέλλου. Πρώτο ζήτημα σήμερα είναι να βγει αντίδραση και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να εμφανίσει το γνωστό καλό της πρόσωπο. Θα υπάρχουν αλλαγές, αφού επιστρέφουν πιθανότατα στην ενδεκάδα οι Ροντινέι, Πιρόλα, Έσε, Ποντένσε. Ο Ελ Κααμπί επέστρεψε, αλλά όπως είπε και ο Βάσκος στις δηλώσεις του θα είναι στον πάγκο μετά τον χαμένο τελικό του Μαρόκου και το προ 48ώρου παιχνίδι απέναντι στη Σενεγάλη.

«Να μπούμε με ένταση, να νιώσει ο αντίπαλος ότι δεν θα έχει εύκολο έργο σε αυτό το γήπεδο, ότι θα δυσκολευτεί να παίξει καλά. Πρέπει να δείξουμε την πρόθεσή μας και το στιλ παιχνιδιού μας», είπε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή για πρώτη φορά από τη στιγμή που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Μοναδικός απόντας είναι ο Πασχαλάκης, έχει επιστρέψει και ο Μπρούνο από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ υπενθυμίζεται πως οι Γιαζίτσι, Μάνσα βρίσκονται εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Εδώ να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη εντός έδρας φέτος στο Champions League, μετρώντας 2 ισοπαλίες απέναντι σε Πάφο, Αϊντχόφεν και μία οριακή ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα θελήσει να κάνει σήμερα σεφτέ, με τον κόσμο να εξαφανίζει τα εισιτήρια, να ετοιμάζει κορεό αλλά και καυτή ατμόσφαιρα για άλλο ένα ματς.

Όσον αφορά τη Λεβερκούζεν βρίσκεται σε κακό φεγγάρι και προέρχεται από δύο σερί ήττες στην Bundesliga απέναντι σε Στουτγάρδη (1-4) και Χόφενχαϊμ (1-0). Παράλληλα, η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ έχει προβλήματα, αφού ταξίδεψε χωρίς τους Ταπσόμπα, Φλέκεν, Μπεν Σεγκίρ και Τέλα, ενώ αμφίβολος είναι ο Ταπέ. Μόλις μία ήττα στη League Phase ως τώρα, παραμένει αήττητη και τρομερά επικίνδυνη εκτός έδρας. Έχει ρεκόρ 2-1-0 με 5-2 τέρματα, μετρώντας νίκες σε Μπενφίκα (0-1), Μάντσεστερ Σίτι (0-2) και ισοπαλία στην Κοπεγχάγη (2-2).

