Formula 1- Χάμιλτον: Ο Χάμιλτον τράκαρε τη Ferrari

Καταλονία: Ο Λιούις Χάμιλτον τράκαρε τη νέα του Ferrari στο Μοντμελό

Ο 40χρονος Λιούις Χάμιλτον βγήκε χωρίς κάποιο τραυματισμό από το μονοθέσιο - Η SF-23 είχε ζημιές στην ανάρτηση όσο και στα αεροδυναμικά μέρη

Το μονοθέσιό του SF-23 τράκαρε ο Λιούις Χάμιλτον κατά τις δοκιμές της Ferrari στο Circuit de Barcelona-Catalunya στο Μοντμελό.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο του νέου μονοθέσιου το πρωί της Τετάρτης και έπεσε στα προστατευτικά.  

Πάντως, ο 40χρονος βγήκε χωρίς κάποιο τραυματισμό από το μονοθέσιο. Πάντως, η SF-23 είχε ζημιές στην ανάρτηση όσο και στα αεροδυναμικά μέρη, αλλά θα είναι έτοιμη εντός της ημέρας για τις δοκιμές του ομόσταυλου Σαρλ Λεκλέρ.

Οι λόγοι του ατυχήματος εξετάζονται από τη Σκουντερία, αλλά δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. 

