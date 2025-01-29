Formula 1- Χάμιλτον: Ο Χάμιλτον τράκαρε τη Ferrari

Το μονοθέσιό του SF-23 τράκαρε ο Λιούις Χάμιλτον κατά τις δοκιμές της Ferrari στο Circuit de Barcelona-Catalunya στο Μοντμελό.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο του νέου μονοθέσιου το πρωί της Τετάρτης και έπεσε στα προστατευτικά.

Πάντως, ο 40χρονος βγήκε χωρίς κάποιο τραυματισμό από το μονοθέσιο. Πάντως, η SF-23 είχε ζημιές στην ανάρτηση όσο και στα αεροδυναμικά μέρη, αλλά θα είναι έτοιμη εντός της ημέρας για τις δοκιμές του ομόσταυλου Σαρλ Λεκλέρ.

Οι λόγοι του ατυχήματος εξετάζονται από τη Σκουντερία, αλλά δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Lewis Hamilton testing the Ferrari SF-23 in Barcelona today 🤌



(via @Gianludale27) pic.twitter.com/hoplhrgGx2 — Autosport (@autosport) January 28, 2025

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

🚨 BREAKING:



Lewis Hamilton was involved in a crash, spinning into the barriers while testing the SF-23 in Barcelona.



The team has reported that Lewis is okay but Charles Leclerc's stint will be delayed due to aerodynamic repairs!#F1



[ https://t.co/hWWlUqBNR4] pic.twitter.com/RZcUw1c1UJ — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) January 29, 2025

