«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;» - Το σχόλιο Μητσοτάκη για το μονοθέσιο της Formula 1 (Εικόνες και βίντεο)

Ο πρωθυπουργός είδε από από κοντά το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team που εκτίθεται στη ΔΕΘ 

Μητσοτάκης

Περιοδεία στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάνει από το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μεταξύ άλλων είδε από κοντά και το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με την Formula 1 και την McLaren F1 team, ως official partner τους.

«Εγώ αν μπω εδώ δεν θα ξαναβγώ, ε;», είπε χιουμοριστικά ο κ. Μητσοτάκης. 

Δείτε εικόνες: 

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

