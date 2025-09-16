«Στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς της Τετάρτης (16:00) για το Κύπελλο Ελλάδας με το Αιγάλεω έβαλε η αστυνομία, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο.

Η Ένωση είχε καταθέσει επίσημο αίτημα για εισιτήρια, όπως συνηθίζει σε όλα τα εκτός έδρας ματς, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση από τον κόσμο της. Ωστόσο, μετά από εισήγηση των αρχών, αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η οργανωμένη παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απόφαση αυτή αφήνει την ομάδα χωρίς την ενεργή υποστήριξη της εξέδρας στο Αιγάλεω, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας φιλάθλων στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, την Κυριακή στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.



Από το πρωί της Τρίτης, εξάλλου, ο Κώστας Κετσετζόγλου είχε τονίσει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα γύρω από το επικείμενο ματς της Ένωσης με την ΑΕΛ στη Λάρισα (21/09, 17:30), καθώς φαίνεται πως έχει επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, ώστε περίπου 500 φίλοι της ΑΕΚ να βρεθούν στην AEL FC Arena, με προοπτική, αντίστοιχα, στο ματς του β' γύρου να δώσουν το «παρών» 500 «βυσσινί» φίλαθλοι στην OPAP Arena. Η ΑΕΚ, όπως υπογράμμισε ο Κετσετζόγλου, πιστή στη φιλοσοφία της, ζητάει εισιτήρια παντού, ακόμη και σε περιπτώσεις που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα της δοθούν. Αστυνομία και ΠΑΕ ΑΕΛ δείχνουν θετική διάθεση.

Αντίθετα, ο ρεπόρτερ σημείωσε ότι η αστυνομία είναι πολύ αρνητική στο ενδεχόμενο να έχει ο Δικέφαλος κόσμο στο Αιγάλεω, στο αυριανό (17/09, 16:00) ματς Κυπέλλου, γιατί την ίδια ώρα, περίπου, παίζει και ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου, ενώ λίγο αργότερα υπάρχει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο στο Champions League. Και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση του «απαγορευτικού»…

